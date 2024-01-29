Ювелірів звільнили від збору до Пенсійного фонду, який діяв з 1997 року

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з ювелірних виробів повністю скасовано.

Фото: akzent.zp.ua

Підписаний Президентом України Володимиром Зеленським закон №3474-IX разом із підвищенням податків для банків скасував запроваджений ще у 1997 році 10%-ний збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з продажу ювелірних виробів, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Відповідна норма була «протягнута» народними депутатами наприкінці 2023 року через закон про додатковий податок на прибуток банків (№9656-д).

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, поправку вніс народний депутат Андрій Мотовиловець, її підтримав профільний парламентський комітет під час другого читання законопроєкту про особливості оподаткування банків.

Хоча закон був покликаний підвищити податок на прибуток банків до 50% 2023 року і до 25% - у наступні роки, у нього заклали норму, що мала наслідком звільнення ювелірів від 10%-го збору до Пенсійного фонду.

«З сьогоднішнього дня (8 грудня 2023 року – ред.) Законом №3474-ІХ скасований розмір цього збору за ставкою 10% вартості основного дорогоцінного металу (золота, срібла, платини, паладію), у перерахунку на вагу чистого металу, що міститься у сплаві, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, визначеної за офіційним курсом Національного банку України на банківські метали на час подання платником збору ювелірних та побутових виробів на клеймування до казенного підприємства пробірного контролю», - зазначили у Союзі ювелірів України.

За даними Open budget, від збору при подачі ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на таврування державним пробірним тавром до казенних підприємств пробірного контролю за 11 місяців 2023 року надійшло 591,6 млн грн, що майже втричі перевищує річний план. Роком раніше цей збір приніс 206 млн грн при річному плані 244,6 млн грн.

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