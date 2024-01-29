Дитині виповнилося 18 років: чи має право працівник на застосування податкової соціальної пільги

У ДПС зазначили, що податкова соціальна пільга на дітей надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

Податкова служба у Запорізькій області пояснює, чи має право платник податку, який утримує двох чи більше дітей, на застосування податкової соціальної пільги, якщо протягом року дитині виповнилось 18 років.

Зазначається, що податкова соціальна пільга, яку передбачено підпунктом 169.1.2 та підпунктами «а», «б» підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку – до кінця року, на який припадає смерть (підпункт 169.3.3 пункту 169.3 статті 169 ПКУ).

Відповідно до пункту 169.1 статті 169 ПКУ платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), на суму податкової соціальної пільги, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 статті 169 ПКУ визначено, що платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ (у 2022 році – 1240,50 грн, у 2023 році – 1342,00 грн, у 2024 році – 1514,00 грн), у розрахунку на кожну таку дитину.

Згідно з підпунктом 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ на податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює 150 відсотків суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ (у 2022 році – 1860,75 грн, у 2023 році – 2013,00 грн, у 2024 році – 2271,00 грн), має право платник податку який:

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину з інвалідністю – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років.

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