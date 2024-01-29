Ювелиров освободили от сбора в Пенсионный фонд, который действовал с 1997 года

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по ювелирным изделиям полностью отменен.

Фото: akzent.zp.ua

Подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским закон №3474-IX вместе с повышением налогов для банков отменил введенный еще в 1997 году 10%-й сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по продаже ювелирных изделий, сообщает «Интерфакс-Украина».

Соответствующая норма была «протянута» народными депутатами в конце 2023 года через закон о дополнительном налоге на прибыль банков (№9656-д).

Согласно данным на сайте Верховной Рады, поправку внес народный депутат Андрей Мотовиловец, ее поддержал профильный парламентский комитет во время второго чтения законопроекта об особенностях налогообложения банков.

Хотя закон был призван повысить налог на прибыль банков до 50% в 2023 году и до 25% - в последующие годы, в него заложили норму, которая имела следствием освобождение ювелиров от 10%-ного сбора в Пенсионный фонд.

«С сегодняшнего дня (8 декабря 2023 года – ред.) Законом №3474-ІХ отменен размер этого сбора по ставке 10% стоимости основного драгоценного металла (золота, серебра, платины, палладия), в пересчете на вес чистого металла, содержащийся в сплаве, из которого изготовлено ювелирное или бытовое изделие, определенное по официальному курсу Национального банка Украины на банковские металлы на время представления плательщиком сбора ювелирных и бытовых изделий на клеймение в казенное предприятие пробирного контроля», - отметили в Союзе ювелиров Украины.

По данным Open budget, от сбора при подаче ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов на клеймение государственным пробирным клеймом до казенных предприятий пробирного контроля за 11 месяцев 2023 года поступило 591,6 млн грн, что почти втрое превышает годовой план. Годом ранее этот сбор принес 206 млн. грн. при годовом плане 244,6 млн. грн.

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