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  1. В мире

ЦРУ запрещает своим аналитикам использовать Telegram, — СМИ

15:29, 29 января 2024
Такие меры принимаются из соображений безопасности в виду возможной утечки секретных данных через мессенджер.
ЦРУ запрещает своим аналитикам использовать Telegram, — СМИ
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Аналитики ЦРУ, занимающиеся сбором информации из открытых источников (OSINT), не могут использовать свои компьютеры для доступа к популярному мессенджеру Telegram. Об этом пишет Bloomberg.

Запрет касается не только рабочих компьютеров, но и личных устройств аналитиков. Это заставляет их покидать территорию ЦРУ, чтобы получить доступ к приложению, которое стало популярным среди российских военных блоггеров и аналитиков. Такие меры предосторожности обусловлены обеспокоенностью правительства относительно возможных источников данных и нежелательного использования информации.

Издание пишет, что разведка США укрепляет свои усилия в области анализа информации из открытых источников (OSINT). В ближайшие месяцы планируется внедрение новой стратегии OSINT, направленной на координацию, сбор данных и создание улучшенных инструментов для эффективной работы в этой сфере.

Однако правительство опасается, что в случае с OSINT проблема состоит в том, чтобы выделить полезные сведения из немыслимого объема информации, доступной в цифровом виде.

"Нашей наибольшей слабостью у OSINT были огромные масштабы того, сколько мы собираем", - говорит Рэнди Никсон, директор подразделения ЦРУ по работе с открытыми источниками информации.

В ЦРУ разработали инструмент, подобный ChatGPT, использующий искусственный интеллект для просеивания постоянно растущего потока данных.

Теперь, пишет издание, этот инструмент, доступный тысячам пользователей в федеральном правительстве, указывает аналитикам на важнейшую информацию и автоматически суммирует контент.

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