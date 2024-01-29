Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що йде у відставку

Новим прем'єр-міністром Грузії може стати Іраклій Кобахідзе.

Фото: 1tv.ge

У понеділок, 29 січня, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що він залишає свою посаду і йде у відставку. Про це він сказав під час брифінгу.

«Я хотів би повідомити громадськість про рішення, яке ми обговорювали з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра», - сказав Гарібашвілі.

За його словами, наприкінці минулого року він подав звіт громадськості про його роботу протягом трьох років.

«Як відомо, я почав працювати на посаді глави уряду другий термін у найважчий період, в умовах внутрішньої та міжнародної політичної, економічної та соціальної криз. Я чітко служив нашій країні, безкомпромісно захищав інтереси нашої країни та народу, пишаюся результатами, яких ми досягли за цей період разом із командою», – розповів він.

Іраклій Гарібашвілі також підтвердив, що обійме посаду голови партії «Грузинська мрія», а її нинішній глава, Іраклій Кобахідзе, стане кандидатом на пост прем'єр-міністра країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.