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  1. У світі

Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що йде у відставку

15:44, 29 січня 2024
Новим прем'єр-міністром Грузії може стати Іраклій Кобахідзе.
Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі заявив, що йде у відставку
Фото: 1tv.ge
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У понеділок, 29 січня, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що він залишає свою посаду і йде у відставку. Про це він сказав під час брифінгу.

«Я хотів би повідомити громадськість про рішення, яке ми обговорювали з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра», - сказав Гарібашвілі.

За його словами, наприкінці минулого року він подав звіт громадськості про його роботу протягом трьох років.

«Як відомо, я почав працювати на посаді глави уряду другий термін у найважчий період, в умовах внутрішньої та міжнародної політичної, економічної та соціальної криз. Я чітко служив нашій країні, безкомпромісно захищав інтереси нашої країни та народу, пишаюся результатами, яких ми досягли за цей період разом із командою», – розповів він.

Іраклій Гарібашвілі також підтвердив, що обійме посаду голови партії «Грузинська мрія», а її нинішній глава, Іраклій Кобахідзе, стане кандидатом на пост прем'єр-міністра країни.

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