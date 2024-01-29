Во Львовской области мужчина отсудил компенсацию за обвинение полиции в нетрезвой езде

Дело закрыли из-за отсутствия состава админправонарушения.

Во Львовской области суд взыскал с госбюджета 5000 грн моральной компенсации в пользу местного жилья, которого полиция обвиняла в управлении авто в состоянии наркотического опьянения. Он добился закрытия дела из-за отсутствия состава админправонарушения, пишет издание zaxid.net.

Отмечается, что в начале мая 2023 года мужчину за рулем автомобиля Volvo в Сокале снарядили правоохранители. У водителя они обнаружили признаки наркотического опьянения и в отношении него составили протокол о пьяной езде.

Муж обратился в суд, чтобы взыскать моральную компенсацию из-за незаконного привлечения к админответственности. Мужчина заявил, что «рассмотрение дела и переживания по поводу возможности привлечения его к ответственности за то, что он не совершал, причинили ему сильные душевные страдания». Он хотел взыскать 5000 грн моральной компенсации, также потратил 17 тыс. грн на адвоката и 2,5 тыс. грн на проведение экспертизы.

Представитель полиции возразил против удовлетворения иска из-за его безосновательности. Судья считает, что действия полицейского, составившего на водителя протокол о нетрезвой езде, являются основанием для взыскания компенсации.

Суд взыскал в пользу водителя 5000 грн. моральной компенсации. На постановление еще может быть подана апелляция.

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