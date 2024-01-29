В Україні напрацьовують законодавчі зміни задля захисту вовків

За останні роки перелік червонокнижних тварин розширюється і це говорить про те, що наші види зникають, і вони потребують особливої охорони, наголосили у Міністерстві.

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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з зоозахисними організаціями напрацьовує законодавчі зміни задля захисту вовків. Про це повідомив перший заступник міністра Олександр Краснолуцький.

«Міндовкілля зараз працює над стратегією зі збереження біорізноманіття, куди буде входити збереження не лише вовка чи кота дикого, а й взагалі розробка стратегії руху України та збереження нашого біорізноманіття для наступних поколінь», – зазначив він.

Це є необхідною умовою для виконання умов Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни й природних середовищ існування в Європі. А також для збереження червонокнижних тварин, які страждають в умовах повномасштабної війни.

За словами Краснолуцького, за останні роки перелік червонокнижних тварин розширюється. І це говорить про те, що наші види зникають, і вони потребують особливої охорони.

«У 15 країнах Європи вовк занесений до Червоної книги і повністю захищений. У ще п’ятьох охороняється частково і належить до мисливських видів. І лише в Україні, росії, Молдові, білорусі та Північній Македонії його знищують як шкідника», – стверджують в Асоціації зоозахисних організацій України.

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