В Украине нарабатывают законодательные изменения для защиты волков

За последние годы список краснокнижных животных расширяется и это говорит о том, что наши виды исчезают, и они нуждаются в особой охране, подчеркнули в Министерстве.

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Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов совместно с зоозащитными организациями нарабатывает законодательные изменения для защиты волков. Об этом сообщил первый заместитель министра Александр Краснолуцкий.

«Минокружение сейчас работает над стратегией по сохранению биоразнообразия, куда будет входить сохранение не только волка или кота дикого, но и вообще разработка стратегии движения Украины и сохранение нашего биоразнообразия для следующих поколений», – отметил он.

Это является необходимым условием для выполнения условий Бернской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе. А также для сохранения краснокнижных животных, страдающих в условиях полномасштабной войны.

По словам Краснолуцкого, за последние годы список краснокнижных животных расширяется. И это говорит о том, что наши виды исчезают, и они нуждаются в особой охране.

«В 15 странах Европы волк занесен в Красную книгу и полностью защищен. У еще пяти охраняется частично и относится к охотничьим видам. И только в Украине, россии, Молдове, беларуси и Северной Македонии его уничтожают как вредителя», – утверждают в Ассоциации зоозащитных организаций Украины.

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