У новому законопроєкті про мобілізацію не вистачає норми про ротацію, — голова профільного комітету Ради

Законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів.

У новому урядовому законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили», - сказав Завітневич.

Водночас він зазначив, що в поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.

На думку голови комітету, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених.

«Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася «дідівщина», - зазначив Завітневич, наголосивши, що військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.

«Тож будемо обговорювати, аргументувати...», - наголосив депутат.

Він зазначив, що законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів.

За словами Завітневича, позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Серед плюсів законопроєкту голова комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.

«Дуже важлива норма про 36 місяців, про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик - ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни», - зазначив Завітневич.

Серед пропонованих прогресивних нововведень Завітневич назвав і норму про додаткову 90-денну відпустку (без поділу на частини) зі збереженням грошового забезпечення військовослужбовцям після їхнього звільнення з полону.

«А ще, пам'ятаєте, багато говорили про справедливість, щоб і держслужбовці, і правоохоронці, й інші категорії підлягали бронюванню... То в законопроєкті це теж передбачено», - зазначив Завітневич.

Відповідаючи на запитання щодо термінів розгляду законопроєкту у Верховній Раді, голова комітету нагадав про 14 днів, передбачених для подання альтернативних законопроєктів, хоча й припустив, що цей термін Верховна Рада може скоротити.

«Якщо Верховна Рада проголосує за скорочення термінів подання альтернативних до 7 днів, то можна і наступного дня голосувати в першому читанні. Усе залежить від зали», - підсумував Завітневич.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

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