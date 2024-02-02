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В новом законопроекте о мобилизации не хватает нормы о ротации, — председатель профильного комитета Рады

17:10, 2 февраля 2024
Законопроект о мобилизации предлагает около 150 изменений в действующие законы.
В новом законопроекте о мобилизации не хватает нормы о ротации, — председатель профильного комитета Рады
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В новом правительственном законопроекте о мобилизации не хватает норм о ротации. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в комментарии «Интерфакс-Украина».

«На законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, ее сроке. Сейчас этой версии нет, хотя мы на комитете о ней много говорили», – сказал Завитневич.

В то же время он отметил, что в поправках к законопроекту между первым и вторым чтениями народные депутаты, вероятнее всего, будут предлагать эту норму.

По мнению главы комитета, сложно согласиться с предложением законопроекта о мобилизации осужденных.

«Я бы не проводил мобилизацию осужденных. Это мое личное мнение. Я против этого. Почему? В 50-х годах прошлого века, когда в Вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, отбывшие наказание, то, как многие военные говорят, с тех пор и началась «дедовщина», - отметил Завитневич, подчеркнув, что военнослужащие тоже против такой нормы в законодательстве.

«Поэтому будем обсуждать, аргументировать...», - подчеркнул депутат.

Он отметил, что законопроект о мобилизации предлагает около 150 изменений в действующие законы.

По словам Завитневича, положительно, что в законодательство предлагается внести норму о том, что лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Среди плюсов законопроекта председатель комитета отметил положение о праве на освобождение от военной службы военнослужащих, освобожденных из плена, если они не изъявили желания служить дальше.

«Очень важна норма о 36 месяцах, о которой говорили и военные. Относительно срочников также решено, что они будут уволены. Срочная служба будет заменена, о чем мы давно говорили, начальной базовой подготовкой. Военный бейсик – мы ее можем так называть. И эту подготовку должны пройти все граждане», – отметил Завитневич.

Среди предлагаемых прогрессивных нововведений Завитневич назвал и норму о дополнительном 90-дневном отпуске (без разделения на части) с сохранением денежного довольствия военнослужащим после их освобождения из плена.

«А еще, помните, много говорили о справедливости, чтобы и госслужащие, и правоохранители, и другие категории подлежали бронированию... Так что в законопроекте это тоже предусмотрено», - отметил Завитневич.

Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, председатель комитета напомнил о 14 днях, предусмотренных для представления альтернативных законопроектов, хотя и предположил, что этот срок может сократить Верховная Рада.

«Если Верховная Рада проголосует за сокращение сроков представления альтернативных до 7 дней, то можно и на следующий день голосовать в первом чтении. Все зависит от зала», - подытожил Завитневич.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

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