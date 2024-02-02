Правительство одобрило Стратегию реформирования системы публичных закупок: что она предусматривает

Кабмин определил 7 стратегических целей реформирования системы публичных закупок.

Фото: mind.ua

В пятницу, 2 февраля, Кабинет Министров одобрил Стратегию реформирования системы публичных закупок на 2024-2026 годы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, определены 7 стратегических целей реформирования системы публичных закупок:

- гармонизация законодательства Украины в сфере публичных закупок с соответствующими Директивами ЕС;

- развитие институциональной структуры публичных закупок;

- реализация проектов восстановления Украины;

- профессионализация публичных закупок;

- развитие электронной системы закупок;

- привлечение гражданского общества к развитию сферы публичных закупок;

- международное сотрудничество в области публичных закупок.

Утвержден операционный план реализации в 2024-2025 годах указанной Стратегии, где определены задачи, направленные на выполнение стратегических целей Стратегии.

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