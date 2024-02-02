Уряд схвалив Стратегію реформування системи публічних закупівель: що вона передбачає

Кабмін визначив 7 стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель.

Фото: mind.ua

У п’ятницю, 2 лютого, Кабінет міністрів схвалив Стратегію реформування системи публічних закупівель на 2024-2026 роки. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, визначено 7 стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель:

- гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними Директивами ЄС;

- розвиток інституційної структури публічних закупівель;

- реалізація проектів відбудови України;

- професіоналізація публічних закупівель;

- розвиток електронної системи закупівель;

- залучення громадянського суспільства до розвитку сфери публічних закупівель;

- міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель.

Затверджено операційний план реалізації у 2024-2025 роках зазначеної Стратегії, в якому визначено завдання, що спрямовані на виконання стратегічних цілей Стратегії.

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