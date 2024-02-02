Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 2 лютого

Уряд вніс зміни до Порядку відчуження об’єктів державної власності та схвалив Стратегію реформування системи публічних закупівель на 2024-2026 роки.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів 2 лютого провів чергове засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 N 411 «Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон». Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд.

- Викладено у новій редакції Порядок використання коштів з рахунка для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки субʼєктів у сфері медіа. Уточнено перелік субʼєктів, які можуть отримувати кошти з рахунку Міністерства культури та інформаційної політики України, відкритого в Національному банку, а також пріоритетні напрями використання коштів. Уточнено порядок інформування заявниками МКІП про використання коштів та утворення залишку коштів після виконання запланованих завдань, положення про повернення залишків невикористаних коштів, у тому числі місцевими бюджетами. Визначено положення: щодо операцій з перерахування, використання, відображення в бухгалтерському обліку про виконання державного бюджету та складення звітності про надходження та використання коштів, які здійснюються в установленому законодавством порядку; щодо контролю і відповідальності згідно із законодавством за достовірність поданих документів та цільове використання коштів; щодо оприлюднення на офіційному веб-сайті МКІП відповідної інформації тощо.

- Внесено зміни у додаток 4 «Перелік товарів (аграрної продукції), експорт яких підлягає ліцензуванню» до постанови КМУ від 27.12.2023 N 1402 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік». Замінено режим ліцензування експорту з неавтоматичного на автоматичний при вивезенні за межі території України насіння соняшнику за кодами згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності 1206 00 91 00, 1206 00 99 00 до Республіки Болгарія. Також визначено, що на період воєнного стану оформлення та подання заявниками документів здійснюється в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг). Оформлення та подання заявниками документів в електронній формі, оформлення та видача Мінекономіки ліцензій в електронній формі здійснюються відповідно до вимог ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 25.07.2023 N 776 «Питання спрямування та використання коштів, наданих відповідно до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця». Передбачено, що акціонерне товариство «Українська залізниця» забезпечує виконання своїх зобовʼязань з обслуговування та погашення субкредиту для реалізації проекту постачання рейок рейок АТ «Укрзалізниця» шляхом надання в заставу майнових прав на вимогу щодо сплати коштів за контрактами (договорами) про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом АТ «Українська залізниця», оціночна вартість яких становить не менш як 150 відсотків розміру боргових зобовʼязань.

- Затверджено, відповідно до частини девʼятої статті 4 ЗУ «Про акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Порядок списання акціонерним товариством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» майна, внесеного до його статутного капіталу, яке відповідно до законодавства не підлягає приватизації. Передбачено, що списанню підлягає майно у разі неможливості або економічної недоцільності використання його іншим чином, якщо таке майно морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання товариством, зокрема у звʼязку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене, зокрема внаслідок форс-мажорних обставин, та не підлягає відновленню, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

- Внесено зміни до Порядку відчуження об’єктів державної власності з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України». Визначено Фонд державного майна організатором аукціону у разі, коли нерухоме майно виставляється на електронний аукціон одним лотом з іншим майном. Передбачено визначення стартової ціни майна, яке реалізується, шляхом проведення незалежної оцінки. Встановлено можливість проведення повторного аукціону без зниження стартової ціни. Уточнено випадки, при яких електронний аукціон вважається таким, що не відбувся, та процедурні питання при підписанні протоколу електронного аукціону та при відмові від підписання договору купівлі-продажу чи несплати повної суми коштів за придбаний обʼєкт.

- Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам підприємництва, Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам підприємництва за договорами фінансового лізингу та Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам підприємництва за договорами факторингу, затверджених постановою КМУ від 24.01.2020 N 28 «Про надання фінансової державної підтримки», в частині збільшення з шести до девʼяти місяців строку, протягом якого уповноважені банки мають можливість не визнати заборгованість субʼєкта підприємництва зі сплати відсотків за кредитним договором простроченою через відсутність коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) Фонду розвитку підприємництва в уповноваженому банку.

- Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації за участю Всесвітньої продовольчої програми Організації Обʼєднаних Націй спільного проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Установлено, що в межах реалізації проекту, право на отримання додаткової грошової допомоги за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН мають особи, які проживають на території України, крім тимчасово окупованих РФ територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щодо яких не визначено дати завершення тимчасової окупації, якщо такі особи є отримувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою КМУ від 03.02.2021 N 79, та в яких розмір відповідної соціальної допомоги становить менше ніж 3250 гривень на місяць. Виплата додаткової допомоги проводитиметься щомісяця протягом трьох місяців у розмірі, що визначається як різниця між 3250 гривнями та сумою вищезазначеної отриманої соціальної допомоги, але не менше ніж 100 гривень на місяць, і може бути продовжена за узгодженим рішенням Мінсоцполітики та ВПП ООН.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 24.11.2023 N 1239 «Про затвердження переліку сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання, та переліку сільськогосподарської продукції, яка має особливий режим зберігання». Викладено у новій редакції Перелік сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання, та Перелік продукції, яка має особливий режим зберігання.

- Погоджено пропозицію Міністерства економіки стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо сертифікації операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Метою проекту є встановлення єдиного підходу до порядку сертифікації операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності шляхом запровадження на період реалізації експериментального проекту порядку видачі операторам протимінної діяльності сертифікатів відповідності процесів протимінної діяльності. Визначено, що координатором експериментального проекту є Мінекономіки.

- Затверджено, на виконання ЗУ «Про Національну програму інформатизації», Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації; Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових; Порядок формування та виконання галузевої програми, проекту, робіт з інформатизації; Порядок формування та виконання регіональної програми, проекту, робіт з інформатизації; Порядок здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації та її складових.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 19.05.2021 N 515 «Про затвердження вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями» і від 23.06.2021 N 648 «Про затвердження вимог до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями» з метою приведення їх у відповідність до положень ЗУ від 09.08.2023 N 3311-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями». Викладено у новій редакції Вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (ТЕО), якими уточнено загальні вимоги до оформлення та подання ТЕО; враховано нові форми державної підтримки та нові вимоги до проектів, зокрема, щодо можливості заявника здійснити значні інвестиції в обʼєкти інвестування до дати подання заявки, а також підтвердження їх здійснення; виключено економічний аналіз при проведенні оцінки проекту, зокрема, аналіз витрат та вигод; здійснено перегляд соціальних показників проекту та оцінки соціального ефекту від його реалізації. Внесено зміни до вимог до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, зокрема, знижено вимоги до заявника (відповідність щонайменше одному з критеріїв, а не всім критеріям) та відповідно уточнено або виключено положення, що втрачають актуальність у звʼязку з зниженням рівня вимог до заявника; передбачено врахування тільки обсягу значних інвестицій протягом строку реалізації проекту при підтвердженні відповідності критеріям щодо фінансової спроможності заявника до реалізації проекту; виключено вимоги до банків-резидентів щодо мінімального рейтингу, враховуючи поточну економічну ситуацію в Україні.

- Внесено зміни до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Передбачено, що складення та подання передбачених пунктами 42 і 43 цього Порядку звітів, що подаються відповідальними виконавцями та бенефіціарами, здійснюється в електронній формі із застосуванням автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії Мінфіну з розпорядниками коштів державного бюджету у порядку, визначеному Мінфіном.

- Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «ЕКО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «УНІВЕРСАЛ ІНДАСТРІ».

- Визначено Фонд державного майна субʼєктом управління цілісним майновим комплексом колишнього структурного підрозділу готель «Експрес» державного підприємства «Український центр обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України» по бульв. Тараса Шевченка, 38/40, у м. Києві для його подальшої приватизації або передачі в оренду.

- Визначено директора директорату розвитку Національної програми інформатизації Міністерства цифрової трансформації Коновала Вадима Олександровича керівником Національної програми інформатизації. Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 12.02.2020 N 126 «Про керівника Національної програми інформатизації».

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Міністерству у справах ветеранів 1 млн. 342 тис. гривень для виплати одноразової грошової допомоги члену сімʼї волонтера, який загинув під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України.

- Схвалено Стратегію реформування системи публічних закупівель на 2024-2026 роки. Визначено 7 стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель: гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними Директивами ЄС; розвиток інституційної структури публічних закупівель; реалізація проектів відбудови України; професіоналізація публічних закупівель; розвиток електронної системи закупівель; залучення громадянського суспільства до розвитку сфери публічних закупівель; міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель. Затверджено операційний план реалізації у 2024-2025 роках зазначеної Стратегії, в якому визначено завдання, що спрямовані на виконання стратегічних цілей Стратегії.

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