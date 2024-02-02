Укриття шкіл та садочків під час навчального процесу доступні лише для учнів та освітян, — Кабмін

В урядовій постанові йдеться, що укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу.

Фото: nus.org.ua

Укриття шкіл та садочків, які працюють офлайн, впродовж робочого дня доступні тільки для учасників освітнього процесу. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 19 грудня 2023 р. № 1331 «Деякі питання ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту», повідомляє Офіс освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

«Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу», – наголосив омбудсмен.

Він додав, що українським законодавством передбачено, що укриття мають бути розташовані у швидкому доступі для громадян.

Радіус пішохідної доступності до укриттів не має перевищувати:

300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;

500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Водночас в документі від Кабміну йдеться, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.

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