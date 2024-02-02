Укрытия школ и садов во время учебного процесса доступны только для учеников и педагогов, — Кабмин

В правительственном постановлении говорится, что укрытия учебных заведений при осуществлении образовательного процесса по очной форме получения образования доступны только для участников образовательного процесса.

Фото: nus.org.ua

Укрытия школ и садов, работающих в автономном режиме, в течение рабочего дня доступны только для участников образовательного процесса. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 19 декабря 2023 г. № 1331 «Некоторые вопросы ведения учета объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты», сообщает Офис образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

«Укрытие учебных заведений при осуществлении образовательного процесса по очной форме получения образования доступны только для участников образовательного процесса», – подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что украинским законодательством предусмотрено, что укрытия должны находиться в быстром доступе для граждан.

Радиус пешеходной доступности к укрытиям не должен превышать:

300 метров – для многоэтажной застройки, застройки повышенной этажности и высотной застройки, а также для субъектов хозяйствования, отнесенных к соответствующим категориям гражданской защиты;

500 метров – для среднеэтажной и малоэтажной застройки.

В то же время в документе от Кабмина говорится, что учебные заведения не должны осуществлять учет укрытий.

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