Додаткова мобілізація коштуватиме Україні близько 720 млрд грн, що дорівнює 22,5% усіх видатків, — Роксолана Підласа

За її словами, щоб мобілізувати від 400 до 500 тис осіб, лише на навчання, виплати та одяг потрібно 322 млрд грн.

Фото: rada.gov.ua

Додаткова мобілізація вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, що дорівнює 22,5% усіх видатків. Про це заявила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа у подкасті «Що з економікою?».

За її словами, щоб мобілізувати від 400 до 500 тис осіб, лише на навчання, виплати та одяг потрібно 322 млрд грн. Ще 400 млрд грн треба на закупівлю та модернізацію військової техніки.

«720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців – дуже нетривіальна задача», — зазначила Підласа.

Для покриття цих видатків обговорюють різні варіанти — від повернення прогресивної ставки ПДФО та податку на розкіш до додаткового стягнення ресурсів з місцевих бюджетів.

Як відомо, у 2023 році з розпорядження місцевих бюджетів вилучили «військове» ПДФО.

«За розрахунками Мінфіну у 2024 році до загальних фондів місцевих бюджетів надійде 462 млрд грн, в минулому році було 442 млрд грн. Доходи місцевих бюджетів 一 це ті внутрішні ресурси, які ми якраз можемо спрямовувати на потреби ЗСУ», — зазначила Підласа.

Вона також розповіла, що уряд може вдаватись до так званого ручного регулювання видатків місцевого бюджету.

Так, у листопаді та грудні минулого року третя (менш критична) черга платежів за постановою 590 一 капітальні видатки (на будівництво, ремонти, закупівлю обладнання) регулювалась урядом через невизначеність з міжнародним фінансуванням на початок 2024 року.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.