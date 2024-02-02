Дополнительная мобилизация будет стоить Украине около 720 млрд грн, что составляет 22,5% всех расходов, — Роксолана Пидласа

По ее словам, чтобы мобилизовать от 400 до 500 тыс человек, только на обучение, выплаты и одежду нужно 322 млрд грн.

Фото: rada.gov.ua

Дополнительная мобилизация будет стоить украинскому бюджету около 720 млрд грн, что составляет 22,5% всех расходов. Об этом заявила председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидласа в подкасте «Что с экономикой?».

По ее словам, чтобы мобилизовать от 400 до 500 тыс человек, только на обучение, выплаты и одежду нужно 322 млрд грн. Еще 400 млрд грн нужно на закупку и модернизацию военной техники.

«720 млрд грн дополнительной потребности в год — колоссальная сумма. Это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% расходов на оборону. Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя. Идет речь только о внутренних ресурсах. Увеличить их на 40% за несколько месяцев очень нетривиальная задача», — отметила Пидласа.

Для покрытия этих расходов обсуждают разные варианты – от возврата прогрессивной ставки НДФЛ и налога на роскошь до дополнительного взыскания ресурсов из местных бюджетов.

Как известно, в 2023 году из распоряжения местных бюджетов изъяли «военное» НДФЛ.

«По расчетам Минфина в 2024 году в общие фонды местных бюджетов поступит 462 млрд грн, в прошлом году было 442 млрд грн. Доходы местных бюджетов это те внутренние ресурсы, которые мы как раз можем направлять на нужды ВСУ», — отметила Пидласа.

Она также рассказала, что правительство может прибегать к так называемому ручному регулированию расходов местного бюджета.

Так, в ноябре и декабре прошлого года третья (менее критическая) очередь платежей по постановлению 590 капитальные расходы (на строительство, ремонты, закупку оборудования) регулировалась правительством из-за неопределенности с международным финансированием на начало 2024 года.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

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