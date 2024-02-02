Во Львове задержали адвоката, который планировал подкупить судью: фото

За более 60 тысяч гривен адвокат гарантировал влияние на должностных лиц суда и «помочь» осужденному, — отметили в СБУ.

Фото: facebook.com/ssu.lviv

Управление СБ Украины во Львовской области сообщило, что разоблачили коррумпированного правозащитника, который обещал «помочь» фигуранту уголовного производства «смягчить» меру пресечения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Злоумышленником оказался действующий адвокат, уверявший своего подзащитного, что оказывает влияние на судью и за денежное вознаграждение может решить вопрос.

«Свою «услугу» он оценил более чем в 60 тысяч гривен. За эти средства злоумышленник гарантировал влияние на должностных лиц суда и «помочь» осужденному», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину «на горячем» при получении второго транша неправомерной выгоды – $1300 США. Ему уже сообщили о подозрении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается следствие для установления и привлечения к уголовной ответственности и других лиц, причастных к указанной противоправной схеме.

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