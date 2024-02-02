У Львові затримали адвоката, який планував підкупити суддю: фото

За понад 60 тисяч гривень адвокат гарантував вплинути на посадових осіб суду та «допомогти» засудженому, — зазначили у СБУ.

Фото: facebook.com/ssu.lviv

Управління СБ України у Львівській області повідомило, що викрили корумпованого правозахисника, який обіцяв «допомогти» фігуранту кримінального провадження «пом’якшити» міру запобіжного заходу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зловмисником виявися діючий адвокат, який запевняв свого підзахисного, що має вплив на суддю і за грошову винагороду може вирішити питання.

«Свою «послугу» він оцінив у понад 60 тисяч гривень. За ці кошти зловмисник гарантував вплинути на посадових осіб суду та «допомогти» засудженому», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» під час одержання другого траншу неправомірної вигоди - $1300 США. Йому вже повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності й інших осіб причетних до вказаної протиправної схеми.

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