Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Судова система потребує не радикального реформування, а тривалого вдосконалення – і це складний та довгий шлях», – суддя КГС ВС, ексголова ВРП Ігор Бенедисюк

Повноваженнями з розгляду «інвестиційних» спорів можна було б наповнити Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який все ще знаходиться на етапі створення.

Оновлення Верховного Суду, право на прослуховування, реформа Податкової служби, – які пріоритети визначили Посли G7 на 2024 рік

Посли наголошують на перевірці доброчесності суддів, реформі БЕБ, Податкової та митної служб, а також на наданні іншим уповноваженим установам можливості проводити прослуховування окремо від СБУ.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

  1. Фото
  2. / В Україні

У Львові затримали адвоката, який планував підкупити суддю: фото

17:14, 2 лютого 2024
За понад 60 тисяч гривень адвокат гарантував вплинути на посадових осіб суду та «допомогти» засудженому, — зазначили у СБУ.
У Львові затримали адвоката, який планував підкупити суддю: фото
Фото: facebook.com/ssu.lviv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління СБ України у Львівській області повідомило, що викрили корумпованого правозахисника, який обіцяв «допомогти» фігуранту кримінального провадження «пом’якшити» міру запобіжного заходу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зловмисником виявися діючий адвокат, який запевняв свого підзахисного, що має вплив на суддю і за грошову винагороду може вирішити питання.

«Свою «послугу» він оцінив у понад 60 тисяч гривень. За ці кошти зловмисник гарантував вплинути на посадових осіб суду та «допомогти» засудженому», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» під час одержання другого траншу неправомірної вигоди - $1300 США. Йому вже повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності й інших осіб причетних до вказаної протиправної схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва