Географія міжнародної доставки посвідчень водія ще більше розширилася

Відсьогодні доставка доступна ще до п’яти іноземних держав.

Джерело фото: hsc.gov.ua

З 6 лютого замовити міжнародну доставку посвідчення водія можна замовити у Словенію, Хорватію, Чорногорію, Бельгію та Швейцарію. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загалом, за словами очільника МВС, українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи, а замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія.

«Міжнародну доставку водійських посвідчень ми запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%», — підкреслив міністр.

Послугою міжнародної доставки можуть скористатись ті кермувальники, які хочуть обміняти своє посвідчення, отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили цей документ, або змінили персональні дані.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що міжнародна доставка посвідчення водія також здійснюється у такі країни: в Польщу, Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію, Італію, Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію.

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