География международной доставки удостоверений водителя еще больше расширилась

С сегодняшнего дня доставка доступна еще до пяти иностранных государств.

Источник фото: hsc.gov.ua

С 6 февраля заказать международную доставку удостоверения водителя можно заказать в Словению, Хорватию, Черногорию, Бельгию и Швейцарию. Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

В целом, по словам главы МВД, украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы, а заказ делается в несколько кликов в Кабинете водителя.

«Международную доставку водительских прав мы запустили почти 4 месяца назад. На сегодняшний день услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов в Польше – около 70%», – подчеркнул министр.

Услуга международной доставки могут использовать те водители, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили этот документ, или изменили персональные данные.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что международная доставка удостоверения водителя также осуществляется в такие страны: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Италию, Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию.

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