Нацбанк повідомив про зниження міжнародних резервів

У січні міжнародні резерви знизились майже на 5% — НБУ.

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Національний банк України повідомив, що станом на 1 лютого міжнародні резерви, за попередніми даними, становили 38,5 млрд дол. США. Про це йдеться у пресслужбі НБУ

Регулятор зазначає, що у січні вони знизилися на 4,9%.

Вказується, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 898,9 млн дол. США. Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 441,6 млн дол. США.

«В січні чистий продаж валюти НБУ становив 2 533,1 млн дол. США, зменшившись на 29% порівняно з груднем», - додали у НБУ.

Раніше Нацбанк прогнозував скорочення обсягів міжнародної допомоги Україні.

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