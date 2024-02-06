Нацбанк сообщил об уменьшении международных резервов

В январе международные резервы снизились почти на 5% - НБУ.

Национальный банк Украины сообщил, что по состоянию на 1 февраля международные резервы, по предварительным данным, составили 38,5 млрд долларов. США. Об этом говорится в пресс-службе НБУ.

Регулятор отмечает, что в январе они снизились на 4,9%.

Указывается, что такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и по сравнению с предыдущими месяцами объемами поступления международной помощи.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 898,9 млн. дол. США. В то же время, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 441,6 млн дол. США.

«В январе чистая продажа валюты НБУ составила 2 533,1 млн дол. США, снизившись на 29% по сравнению с декабрем», - добавили в НБУ.

Ранее Нацбанк прогнозовал сокращение объемов международной помощи Украине.

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