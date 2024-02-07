На Хмельниччині в’язню передали оселедець під шубою з iPhone всередині, фото

Телефон був щільно завернутий в поліетиленову плівку.

Фото: ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор»

На Хмельниччині в’язню передали у СІЗО посилку з "сюрпризом". Під час перевірки посилок працівники установи виявили айфон. Телефон був захований в лоток з оселедцем під шубою. Про це повідомили в Державній установі "Хмельницький слідчий ізолятор".

Сам телефон замотали в поліетиленову плівку. Телефон вилучили, а на людину, яка передавала передачу склали адміністративний протокол.

"Під час перевірки поштової посилки, 6 лютого, що адресувалась на ім’я ув’язненого С., працівники Хмельницького слідчого ізолятора виявили та вилучили мобільний телефон, який знаходився у прихованому вигляді в середині місткості з салатом", – повідомили у СІЗО.

Працівниками установи оформили адміністративний протокол на людину, яка передавала посилку для ув’язненого. Порушнику загрожує 425 гривень штрафу з конфіскацією мобільного телефону.

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