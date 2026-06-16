Особа купила дороговартісний автомобіль: чи потрібно сплачувати транспортний податок

Українцям пояснили, чи доведеться сплачувати транспортний податок при покупці доровартісного автомобіля і як дізнатися, чи поширюється він саме на ваш транспортний засіб.

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Податковий кодекс України визначає, що транспортний податок сплачують власники окремих легкових автомобілів, які відповідають одночасно двом критеріям. Про це нагадало Головне управління ДПС у Київській області.

Відповідно до пп. 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), об’єктом оподаткування є легкові автомобілі:

з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно);

середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (375 × 8 000 грн = 3 000 000 грн).

Перелік таких автомобілів щороку до 1 лютого оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку.

Ставка транспортного податку встановлена пунктом 267.4 статті 267 ПКУ та становить 25 000 гривень на рік за кожний автомобіль, який є об’єктом оподаткування.

Фізичним особам не потрібно самостійно обчислювати суму податку. Відповідно до пп. 267.6.1 пункту 267.6 статті 267 ПКУ, розрахунок здійснює контролюючий орган за місцем реєстрації власника транспортного засобу.

Податкове повідомлення-рішення із сумою податку та платіжними реквізитами надсилається платнику до 1 липня поточного року згідно з пп. 267.6.2 пункту 267.6 статті 267 ПКУ.

«Якщо автомобіль придбано протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на транспортний засіб. Після отримання інформації про реєстрацію автомобіля контролюючий орган формує та надсилає новому власнику податкове повідомлення-рішення.

Отже, якщо ви придбали автомобіль преміум-класу або новий дороговартісний транспортний засіб, варто перевірити, чи входить він до переліку автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком. Це дозволить завчасно врахувати майбутні витрати та уникнути непорозумінь після отримання податкового повідомлення-рішення», - підкреслили у податковій.

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