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Человек приобрел дорогостоящий автомобиль: нужно ли платить транспортный налог

08:32, 16 июня 2026
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Украинцам объяснили, придется ли платить транспортный налог при покупке дорогостоящего автомобиля и как узнать, распространяется ли он именно на ваше транспортное средство.
Человек приобрел дорогостоящий автомобиль: нужно ли платить транспортный налог
Фото: iStock
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Налоговый кодекс Украины определяет, что транспортный налог уплачивают владельцы отдельных легковых автомобилей, которые одновременно соответствуют двум критериям. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

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Согласно пп. 267.2.1 пункта 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ), объектом налогообложения являются легковые автомобили:

  • с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно);
  • среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (375 × 8 000 грн = 3 000 000 грн).

Перечень таких автомобилей ежегодно до 1 февраля публикуется на официальном вебсайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики экономического развития.

Ставка транспортного налога установлена пунктом 267.4 статьи 267 НКУ и составляет 25 000 гривен в год за каждый автомобиль, который является объектом налогообложения.

Физическим лицам не нужно самостоятельно рассчитывать сумму налога. Согласно пп. 267.6.1 пункта 267.6 статьи 267 НКУ, расчет осуществляет контролирующий орган по месту регистрации владельца транспортного средства.

Налоговое уведомление-решение с суммой налога и платежными реквизитами направляется плательщику до 1 июля текущего года согласно пп. 267.6.2 пункта 267.6 статьи 267 НКУ.

«Если автомобиль приобретен в течение года, налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на транспортное средство. После получения информации о регистрации автомобиля контролирующий орган формирует и направляет новому владельцу налоговое уведомление-решение.

Таким образом, если вы приобрели автомобиль премиум-класса или новый дорогостоящий транспорт, стоит проверить, входит ли он в перечень автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом. Это позволит заранее учесть будущие расходы и избежать недоразумений после получения налогового уведомления-решения», — подчеркнули в налоговой.

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