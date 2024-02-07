На Хмельнитчине заключенного передали селедку под шубой с iPhone внутри, фото

Телефон был плотно завернут в полиэтиленовую пленку.

На Хмельнитчине заключенного передали в СИЗО посылку с "сюрпризом". В ходе проверки посылок работники учреждения обнаружили айфон. Телефон был спрятан в лоток с селедкой под шубой. Об этом сообщили в Государственном учреждении "Хмельницкий следственный изолятор".

Сам телефон замотали в полиэтиленовую пленку. Телефон изъяли, а на человека, который передавал передачу, составили административный протокол.

«При проверке почтовой посылки, 6 февраля, адресовавшейся на имя заключенного С., работники Хмельницкого следственного изолятора обнаружили и изъяли мобильный телефон, который находился в скрытом виде в середине емкости с салатом», – сообщили в СИЗО.

Работниками учреждения оформили административный протокол на человека, который передавал посылку заключенному. Нарушителю грозит 425 гривен штрафа с конфискацией мобильного телефона.

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