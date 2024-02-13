Кабмін провів засідання – які рішення ухвалили 13 лютого

Затверджено порядок використання ПЗ мобільного застосунку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія) з відкритим вихідним кодом та видачі ліцензії на нього.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 13 лютого, Кабінет Міністрів України провів засідання під час якого ухвалив низку рішень.

Які питання розглянули міністри повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Установлено, що у 2024 році резиденти Дія Сіті, що набули такий статус до набрання чинності цими змінами: не втрачають статус резидента Дія Сіті за результатами подання звіту про відповідність та/або незалежного висновку; не подають початковий звіт про відповідність та/або незалежний висновок. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 29.03.2022 N 382 «Деякі питання функціонування правового режиму Дія Сіті у звʼязку із введенням воєнного стану в Україні».

– Затверджено, відповідно до підпункту «с» пункту 3 ст. 262, пункту 1 ст. 267 Угоди про асоціацію, пункту 3 частини першої та частини другої ст. 6 ЗУ «Про державну допомогу субʼєктам господарювання», критерії оцінки допустимості державної допомоги субʼєктам господарювання для провадження діяльності, повʼязаної із спортивною інфраструктурою. Критеріями визначено мету і форми державної допомоги; категорії отримувачів державної допомоги; максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися; умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги; витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.

– Викладено у новій редакції зразок бланка лицьової сторони технічного талона транспортного засобу Національної поліції, затверджений додатком 5 до постанови КМУ від 31.01.1992 N 47 «Про затвердження зразків свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового обліку машини, свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, технічного талона транспортного засобу Збройних Сил, бланків та технічного опису бланків технічного талона транспортного засобу Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Національної поліції, Служби безпеки, Управління державної охорони», задля приведення зображення символіки поліції на зразку бланка технічного талона транспортного засобу Національної поліції України у відповідність до Опису емблеми Національної поліції України, затвердженого Указом Президента України від 09.12.2015 року N 692/2015 «Про символіку Національної поліції України».

– Затверджено, відповідно до частини пʼятої статті 22 ЗУ «Про правотворчу діяльність», Порядок моніторингу наукових результатів у захищених дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права, що набирає чинності одночасно з введенням в дію ЗУ «Про правотворчу діяльність». Порядок визначає процедуру здійснення моніторингу наукових результатів у захищених дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права з метою подальшого врахування у правотворчій діяльності таких наукових результатів.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 14.08.2013 N 578 «Про забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби». Внесено зміни до норм забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України шляхом викладення їх окремих норм у новій редакції. Внесено зміни до Порядку забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, затвердженого постановою КМУ від 14.08.2013 N 578, шляхом поширення його дії на персонал таборів (дільниць) для тримання військовополонених. Внесено, у звʼязку з оптимізацією забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, зміни до опису і зразків форми одягу і знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу та курсантів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених постановою КМУ від 23.05.2018 N 413 «Про затвердження опису та зразків форми одягу і знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу та курсантів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби», шляхом виключення/доповнення окремих предметів форми одягу.

– Внесено зміни до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою КМУ від 23.06.2021 N 681. Включено Бюро економічної безпеки України до переліку користувачів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для отримання через електронний кабінет доступу до інформації про обʼєкти будівництва, учасників будівельного процесу, відомостей про дозвільні документи, містобудівну та проектну документацію, експертизу проектів, про технічну інвентаризацію, а також до статистичних даних.

– Внесено зміни до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою КМУ від 28.11.2018 N 997. Передбачено, що гендерно-правова експертиза проектів підзаконних нормативно-правових актів міністерств, інших органів державної влади та інших субʼєктів публічного права, які згідно із законом здійснюють від імені держави правотворчу діяльність та юрисдикція яких поширюється на територію України, а також підзаконних нормативно-правових актів, необхідність державної реєстрації яких передбачена законом, здійснюється субʼєктом правотворчої діяльності та за результатами її проведення готується висновок за затвердженою формою. Виключено положення щодо здійснення Мінʼюстом гендерно-правової експертизи нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади. Передбачено, що зазначені зміни набирають чинності одночасно з введенням в дію ЗУ «Про правотворчу діяльність».

– Виключено з постанови КМУ від 18.04.2018 N 338 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин» та Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова «міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин» з метою приведення у відповідність до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України та Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

– Затверджено, відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації прав і свобод національних меншин (спільнот) та корінних народів України. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Реалізація прав і свобод національних меншин (спільнот) та корінних народів України». Визначено, що головним розпорядником бюджетних коштів є Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна служба з етнополітики та свободи совісті. Окреслено напрями та умови використання бюджетних коштів, порядок звітування та встановлено обмеження щодо використання бюджетних коштів.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 13.01.2023 N 28 «Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоровʼя». Продовжено строк дії норми, якою затверджено вищі мінімальні розміри оплати праці для медичних, фармацевтичних працівників, фахівців з реабілітації та молодшого медичного персоналу, які безпосередньо виконують свої обовʼязки та надають спеціалізовану і екстрену медичну допомогу в державних та комунальних закладах охорони здоровʼя, які уклали з Національною службою здоровʼя договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та які розташовані на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, на період дії воєнного стану, але не довше 31.12.2024. Внесено зміни до постанови КМУ від 25.04.2018 N 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». Внесено зміни до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для продовження строку дії вищих мінімальних розмірів оплати праці відповідних працівників надавачів медичних послуг, розташованих на територіях, на яких ведуться бойові дії. Доповнено пункти, в яких згадуються території активних бойових дій, територіями активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

– Затверджено Порядок використання програмного забезпечення мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія) з відкритим вихідним кодом та видачі ліцензії на нього. Доручено Міністерству цифрової трансформації забезпечити можливість використання програмного забезпечення мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія) з відкритим вихідним кодом відповідно до Порядку.

– Дозволено, з метою прискорення постачання озброєння, військової техніки, засобів та обладнання, для забезпечення першочергових потреб складових сил безпеки і оборони, Міністерству оборони, в умовах воєнного стану, за згодою та в обсягах видатків, погоджених КМУ, приймати рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» іншим державним замовникам у сфері оборони, визначеним абзацом четвертим пункту 2 постанови КМУ від 03.03.2021 N 363 «Питання оборонних закупівель» в частині здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

– Внесено зміни до Порядку постачання товарів оборонного призначення під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції в частині спрощення процедури постачання імпортних зразків озброєння та військової техніки та забезпечення ними складових сил безпеки та оборони під час дії воєнного стану в Україні.

– Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Української інженерно-педагогічної академії шляхом приєднання її до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

– Схвалено проект Додаткової угоди N 1 (у формі обміну листами) до Угоди про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Європейською Комісією, яка діє від імені Європейського Союзу. Підписання Додаткової Угоди N 1 створить правові підстави для продовження періоду виконання Угоди про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Європейською Комісією, яка діє від імені Європейського Союзу, до 23.12.2031 року з метою виконання заходів, передбачених Угодою. Крім того, зменшується на 250 тис. євро сума нефінансового внеску, що надається в якості співфінансування України, а також надаються права на реалізацію проекту через непряме управління Українському науково-технологічному центру (УНТЦ).

– Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Інституту фізичної оптики імені О. Г. Влоха Міністерства освіти і науки України шляхом приєднання його до Львівського національного університету імені Івана Франка.

– Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Науково-дослідного інституту українознавства шляхом приєднання його до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

– Схвалено проект Грантової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України. Грантовою угодою передбачено залучення грантових коштів Уряду Французької Республіки в сумі 200 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах як охорона здоровʼя, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.

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