Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

  1. Суд інфо

Використання асистивних технологій у судочинстві – судді КСУ провели лекцію

16:53, 13 лютого 2024
Судді КСУ розкрили тему використання асистивних технологій у судочинстві.
Використання асистивних технологій у судочинстві – судді КСУ провели лекцію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судді Конституційного Суду України Оксана Грищук, Галина Юровська і Віктор Городовенко, який є представником України в Консультативній раді європейських суддів (КРЄС), презентували лекцію для суддів регіональних місцевих загальних судів та їхніх помічників, які проходять навчання в Національній школі суддів України.

Основну увагу було зосереджено на ключових аспектах Висновку № 26 «Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві», що був ухвалений 1 грудня 2023 року Консультативною радою європейських суддів.

Під час своїх виступів судді КСУ звернули увагу слухачів на особливості застосування асистивних технологій в українському судочинстві в контексті цього Висновку.

Вони розповіли, зокрема, про:

  • застосування електронних інструментів обробки даних в адмініструванні та управлінні справами;
  • переваги електронного подання документів та судового провадження;
  • використання системи відстеження та управління справами, що сприяє ефективному плануванню розкладу слухань, забезпечує більш швидкий доступ до інформації щодо статусу та стану розгляду окремих проваджень.

Окремо судді КСУ звернули увагу на переваги та ризики проведення гібридних або дистанційних судових слухань.

Судді також наголосили на основних аспектах Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Зокрема, поінформували про застосування таких підсистем, як «Електронний кабінет», «Електронний суд» та відеоконференцзв’язок.

Також судді КСУ розповіли про правові та етичні основи застосування штучного інтелекту в судочинстві. З першою лекцією можна ознайомитися за посиланням. Переглянути другу лекцію можна тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Белах
    Андрій Белах
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Борщов
    Ігор Борщов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Оксана Епель
    Оксана Епель
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду