Використання асистивних технологій у судочинстві – судді КСУ провели лекцію

Судді КСУ розкрили тему використання асистивних технологій у судочинстві.

Судді Конституційного Суду України Оксана Грищук, Галина Юровська і Віктор Городовенко, який є представником України в Консультативній раді європейських суддів (КРЄС), презентували лекцію для суддів регіональних місцевих загальних судів та їхніх помічників, які проходять навчання в Національній школі суддів України.

Основну увагу було зосереджено на ключових аспектах Висновку № 26 «Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві», що був ухвалений 1 грудня 2023 року Консультативною радою європейських суддів.

Під час своїх виступів судді КСУ звернули увагу слухачів на особливості застосування асистивних технологій в українському судочинстві в контексті цього Висновку.

Вони розповіли, зокрема, про:

застосування електронних інструментів обробки даних в адмініструванні та управлінні справами;

переваги електронного подання документів та судового провадження;

використання системи відстеження та управління справами, що сприяє ефективному плануванню розкладу слухань, забезпечує більш швидкий доступ до інформації щодо статусу та стану розгляду окремих проваджень.

Окремо судді КСУ звернули увагу на переваги та ризики проведення гібридних або дистанційних судових слухань.

Судді також наголосили на основних аспектах Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Зокрема, поінформували про застосування таких підсистем, як «Електронний кабінет», «Електронний суд» та відеоконференцзв’язок.

Також судді КСУ розповіли про правові та етичні основи застосування штучного інтелекту в судочинстві. З першою лекцією можна ознайомитися за посиланням. Переглянути другу лекцію можна тут.

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