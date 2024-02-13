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Использование ассистивных технологий в судопроизводстве – судьи КСУ провели лекцию

16:53, 13 февраля 2024
Судьи КСУ раскрыли тему использования ассистивных технологий в судопроизводстве.
Использование ассистивных технологий в судопроизводстве – судьи КСУ провели лекцию
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Судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Галина Юровская и Виктор Городовенко, являющийся представителем Украины в Консультативном совете европейских судей (КСЕС), представили лекцию для судей региональных местных общих судов и их помощников, которые проходят обучение в Национальной школе судей Украины.

Основное внимание было сосредоточено на ключевых аспектах Заключения № 26 «Двигаясь вперед: использование ассистивных технологий в судопроизводстве», принятого 1 декабря 2023 года Консультативным советом европейских судей.

В ходе своих выступлений судьи КСУ обратили внимание слушателей на особенности применения ассистивных технологий в украинском судопроизводстве в контексте этого Заключения.

Они рассказали, в частности, о:

  • применение электронных инструментов обработки данных в администрировании и управлении делами;
  • преимущества электронной подачи документов и судебного производства;
  • использование системы отслеживания и управления делами, которая способствует эффективному планированию расписания слушаний, обеспечивает более быстрый доступ к информации о статусе и состоянии рассмотрения отдельных производств.

Отдельно судьи КСУ обратили внимание на преимущества и риски проведения гибридных или дистанционных слушаний.

Судьи также отметили основные аспекты Положения о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. В частности, проинформировали о применении таких подсистем, как «Электронный кабинет», «Электронный суд» и видеоконференцсвязь.

Также судьи КСУ рассказали о правовых и этических основах применения искусственного интеллекта в судопроизводстве. С первой лекцией можно ознакомиться по ссылке. Просмотреть вторую лекцию можно здесь.

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