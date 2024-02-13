Использование ассистивных технологий в судопроизводстве – судьи КСУ провели лекцию

Судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Галина Юровская и Виктор Городовенко, являющийся представителем Украины в Консультативном совете европейских судей (КСЕС), представили лекцию для судей региональных местных общих судов и их помощников, которые проходят обучение в Национальной школе судей Украины.
Основное внимание было сосредоточено на ключевых аспектах Заключения № 26 «Двигаясь вперед: использование ассистивных технологий в судопроизводстве», принятого 1 декабря 2023 года Консультативным советом европейских судей.
В ходе своих выступлений судьи КСУ обратили внимание слушателей на особенности применения ассистивных технологий в украинском судопроизводстве в контексте этого Заключения.
Они рассказали, в частности, о:
- применение электронных инструментов обработки данных в администрировании и управлении делами;
- преимущества электронной подачи документов и судебного производства;
- использование системы отслеживания и управления делами, которая способствует эффективному планированию расписания слушаний, обеспечивает более быстрый доступ к информации о статусе и состоянии рассмотрения отдельных производств.
Отдельно судьи КСУ обратили внимание на преимущества и риски проведения гибридных или дистанционных слушаний.
Судьи также отметили основные аспекты Положения о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. В частности, проинформировали о применении таких подсистем, как «Электронный кабинет», «Электронный суд» и видеоконференцсвязь.
Также судьи КСУ рассказали о правовых и этических основах применения искусственного интеллекта в судопроизводстве. С первой лекцией можно ознакомиться по ссылке. Просмотреть вторую лекцию можно здесь.
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