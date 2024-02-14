У Чернігові в автомобілі пролунав вибух: є жертви

Усередині легкового автомобіля, де знаходились двоє людей, стався вибух.

Фото: поліція

У Чернігові 13 лютого пролунав вибух усередині легкового автомобіля.

Як повідомили у поліції, внаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в авто, – чоловік і жінка. Їх госпіталізували у критичному стані.

Сьогодні стало відомо, що жінка та чоловік померли у лікарні, повідомляє "Суспільне".

Попередньо відомо, що вибух стався внаслідок підриву гранати в салоні автомобіля. Досудове розслідування триває.

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