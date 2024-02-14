В Чернигове в автомобиле прогремел взрыв: есть жертвы

Внутри легкового автомобиля, где находились два человека, произошел взрыв.

В Чернигове 13 февраля раздался взрыв внутри легкового автомобиля.

Как сообщили в полиции, в результате взрыва пострадали два человека, находившиеся в авто – мужчина и женщина. Их госпитализировали в критическом состоянии.

Сегодня стало известно, что женщина и мужчина скончались в больнице, сообщает "Суспильне".

Предварительно известно, что взрыв произошел из-за подрыва гранаты в салоне автомобиля. Досудебное расследование продолжается.

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