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Члени ВЛК, ЛКК, МСЕК, ЛЛК: які декларації слід подати новим декларантам

19:14, 14 лютого 2024
Законом про відновлення декларування розширено перелік декларантів.
Члени ВЛК, ЛКК, МСЕК, ЛЛК: які декларації слід подати новим декларантам
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Законом про відновлення декларування розширено перелік декларантів. Йдеться про осіб (як правило, лікарів), які входять до складу військово-лікарських комісій (ВЛК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК), лікарсько-льотних комісій (ЛЛК) і медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це нагадує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Такі зміни Верховна Рада внесла через високий рівень корупційних ризиків у діяльності таких комісій, зумовлений, у тому числі збільшенням актуальності їх роботи через воєнний стан.

Кампанія декларування за 2023 рік завершується уже за півтора місяці – 31 березня 2024 року. У НАЗК наголосили, що не варто відкладати заповнення декларації на останній день.

Так, подавати декларації в Реєстр декларацій мають:

  • особовий склад штатних ВЛК (пп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону);
  • голови та члени ЛКК і МСЕК, а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих ВЛК  і ЛЛК, які при цьому не є особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону).

Агентство звертає увагу, що декларантами є всі вказані  категорії суб’єктів незалежно від того, в якій сфері (державній, приватній чи комунальній) такі комісії функціонують. 

Вид декларації залежить від того, коли та в яку комісію декларанти були включені:

  1. Подання декларацій особами, які станом на 11.10.2023 включно вже перебували у складі відповідних комісій. Особам, які до набрання чинності Законом № 3384-ІХ вже перебували і продовжують перебувати у складі відповідних комісій (пп.”г” п. 1, пп. “ґ” п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону), слід подати лише щорічну декларацію з позначкою “я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування” за 2023 рік до 31.03.2024 включно.
  1. Подання декларацій особами, які будуть  включені до відповідних комісій в період з 01.01.2024 до 31.03.2024

2.1. Особам, призначеним до особового складу штатних ВЛК (пп. “г” п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону), слід подати:

  • декларацію кандидата на посаду за 2023 рік (до призначення на посаду);
  • щорічну декларацію з позначкою “я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування” за 2023 рік - до 31.03.2024 включно.

2.2. Особам, включеним до складу ЛКК і МСЕК, позаштатних постійно діючих ВЛК і ЛЛК (пп. “ґ” п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону), слід подати:

  • декларацію кандидата на посаду за 2023 рік - протягом 10 календарних днів з дня включення до складу відповідної комісії;
  • щорічну декларацію з позначкою “я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування” за 2023 рік -  до 31.03.2024 включно.

«Якщо особа подала щорічну декларацію за минулий рік, декларація кандидата на посаду за цей період не подається», — зазначили в НАЗК.

Також у відомстві закликали нових декларантів подати свої декларації вчасно та без помилок. 

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