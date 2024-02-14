Члени ВЛК, ЛКК, МСЕК, ЛЛК: які декларації слід подати новим декларантам

Законом про відновлення декларування розширено перелік декларантів.

Законом про відновлення декларування розширено перелік декларантів. Йдеться про осіб (як правило, лікарів), які входять до складу військово-лікарських комісій (ВЛК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК), лікарсько-льотних комісій (ЛЛК) і медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це нагадує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Такі зміни Верховна Рада внесла через високий рівень корупційних ризиків у діяльності таких комісій, зумовлений, у тому числі збільшенням актуальності їх роботи через воєнний стан.

Кампанія декларування за 2023 рік завершується уже за півтора місяці – 31 березня 2024 року. У НАЗК наголосили, що не варто відкладати заповнення декларації на останній день.

Так, подавати декларації в Реєстр декларацій мають:

особовий склад штатних ВЛК (пп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону);

голови та члени ЛКК і МСЕК, а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих ВЛК і ЛЛК, які при цьому не є особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону).

Агентство звертає увагу, що декларантами є всі вказані категорії суб’єктів незалежно від того, в якій сфері (державній, приватній чи комунальній) такі комісії функціонують.

Вид декларації залежить від того, коли та в яку комісію декларанти були включені:

Подання декларацій особами, які станом на 11.10.2023 включно вже перебували у складі відповідних комісій. Особам, які до набрання чинності Законом № 3384-ІХ вже перебували і продовжують перебувати у складі відповідних комісій (пп.”г” п. 1, пп. “ґ” п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону), слід подати лише щорічну декларацію з позначкою “я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування” за 2023 рік до 31.03.2024 включно.

Подання декларацій особами, які будуть включені до відповідних комісій в період з 01.01.2024 до 31.03.2024

2.1. Особам, призначеним до особового складу штатних ВЛК (пп. “г” п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону), слід подати:

декларацію кандидата на посаду за 2023 рік (до призначення на посаду);

щорічну декларацію з позначкою “я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування” за 2023 рік - до 31.03.2024 включно.

2.2. Особам, включеним до складу ЛКК і МСЕК, позаштатних постійно діючих ВЛК і ЛЛК (пп. “ґ” п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону), слід подати:

декларацію кандидата на посаду за 2023 рік - протягом 10 календарних днів з дня включення до складу відповідної комісії;

щорічну декларацію з позначкою “я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування” за 2023 рік - до 31.03.2024 включно.

«Якщо особа подала щорічну декларацію за минулий рік, декларація кандидата на посаду за цей період не подається», — зазначили в НАЗК.

Також у відомстві закликали нових декларантів подати свої декларації вчасно та без помилок.

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