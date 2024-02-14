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Члены ВВК, ВКК, МСЭК, ВЛК: какие декларации следует подать новым декларантам

19:14, 14 февраля 2024
Законом о возобновлении декларирования расширен перечень декларантов.
Члены ВВК, ВКК, МСЭК, ВЛК: какие декларации следует подать новым декларантам
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Законом о возобновлении декларирования расширен перечень декларантов. Речь идет о лицах (как правило, врачах), входящих в состав военно-врачебных комиссий (ВВК), врачебно-консультативных комиссий (ВКК), врачебно-летных комиссий (ВЛК) и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Об этом напоминает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Такие изменения Верховная Рада внесла из-за высокого уровня коррупционных рисков в деятельности таких комиссий, обусловленных, в том числе, увеличением актуальности их работы через военное положение.

Кампания декларирования за 2023 год завершается уже через полтора месяца – 31 марта 2024 года. В НАПК подчеркнули, что не стоит откладывать заполнение декларации на последний день.

Так, подавать декларации в Реестр деклараций должны:

  • личный состав штатных ВВК (пп. "г" п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона);
  • председатели и члены ЛКК и МСЭК, а также председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих ВВК и ВЛК, которые при этом не являются лицами, указанными в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона (пп. "г" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона).

Агентство обращает внимание, что декларантами являются все указанные категории субъектов, независимо от того, в какой сфере (государственной, частной или коммунальной) такие комиссии функционируют.

Вид декларации зависит от того, когда и в какую комиссию были включены декларанты:

  • Представление деклараций лицами, которые на 11.10.2023 включительно уже находились в составе соответствующих комиссий. Лицам, которые до вступления в силу Закона № 3384-ІХ уже находились и продолжают находиться в составе соответствующих комиссий (пп.”г” п. 1, пп. “г” п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона), следует подать только ежегодную декларацию с отметкой "я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления" за 2023 год до 31.03.2024 включительно.
  • Представление деклараций лицами, которые будут включены в соответствующие комиссии в период с 01.01.2024 по 31.03.2024

2.1. Лицам, назначенным в личный состав штатных ВВК (пп. "г" п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона), следует подать:

  • декларацию кандидата на должность за 2023 год (до назначения на должность);
  • ежегодную декларацию с отметкой "я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления" за 2023 год - до 31.03.2024 включительно.

2.2. Лицам, включенным в состав ВКК и МСЭК, внештатных постоянно действующих ВВК и ВЛК (пп. "г" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона), следует подать:

  • декларацию кандидата на должность за 2023 год – в течение 10 календарных дней со дня включения в состав соответствующей комиссии;
  • ежегодную декларацию с отметкой "я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления" за 2023 год - до 31.03.2024 включительно.

«Если человек подал ежегодную декларацию за прошлый год, декларация кандидата на должность за этот период не подается», — отметили в НАПК.

Также в ведомстве призвали новых декларантов подать свои декларации своевременно и без ошибок.

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