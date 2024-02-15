Может ли банк самостоятельно определить конечного бенефициара клиента и отказать в финансовой операции, - ответ Нацбанка

Банки самостоятельно устанавливают конечных бенефициаров клиентов в порядке, определенном во внутренних документах банка, - Нацбанк.

Банки самостоятельно устанавливают конечных бенефициарных собственников (КБС) клиентов в порядке, определенном во внутренних документах банка по противодействию отмыванию средств/финансированию терроризма. С целью установления конечного бенефициара банк проверяет достоверность информации о КБС и должен убедиться, что он знает, кто является конечным бенефициаром клиента, принимая обоснованные меры для понимания права собственности (контроля) и структуры собственности. При установке КБС клиента банк не полагается исключительно на данные Реестра юрлиц и ФЛП. Об этом отметил Национальный банк в ответе на запрос «Судебно-юридической газеты».

Как указал Нацбанк, согласно пункту 30 части первой статьи 1 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Закон о ПОС/ФТ) конечным бенефициарным владельцем (КБС) для юридических лиц является любое физическое лицо, оказывающее решающее влияние на деятельность юридического лица (в том числе через цепь контроля/владения).

Меры, которые банки как субъекты первичного финансового мониторинга принимают в целях установления КБС клиента, приведены в части седьмой статьи 11 Закона о ПОС/ФТ. При этом требования по установлению КБС клиента банки выполняют с использованием риск-ориентированного подхода.

Нормы Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года №65, обязывают банки разрабатывать внутренние документы по противодействию отмыванию средств/финансированию терроризма (ПОС/ФТ), которые, среди прочего, должны содержать порядок действий, обеспечивающий осуществление всех мер по надлежащей проверке клиента (в частности, мер по идентификации и верификации, установлению КБС, мониторингу деловых отношений и финансовых операций, актуализации данных о клиенте).

Кроме того, согласно приложению 4 к Положению №65 банк с целью установления КБС обязан, в частности, принять надлежащие меры для проверки достоверности информации относительно КБС и убедиться, что он знает, кто является КБС клиента, принимая обоснованные меры для понимания права собственности ( контроля) и структуры собственности. При установлении КБС клиента банк не должен полагаться исключительно на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР).

Для установления и верификации личности КБС банк имеет право использовать данные, содержащиеся в официальных документах, официальных и/или других открытых источниках, в частности, в иностранных государственных реестрах, подобных ЕГР. Банк также может использовать информацию, полученную от клиента, принимая необходимые меры по проверке полученной информации с помощью других источников.

Таким образом, банки самостоятельно устанавливают КБС клиентов в порядке, определенном во внутренних документах банка по вопросам ПОС/ФТ, с применением риск-ориентированного подхода.

Основания для отказа субъектом первичного финансового мониторинга от установления (поддержания) деловых отношений, проведение финансовой операции определены в статье 15 Закона о ПОС/ФТ, при наличии которых банк самостоятельно принимает решение.

Также в НБУ отметили, что в соответствии со статьей 55 Закона «О банках и банковской деятельности» отношения банка с клиентом регулируются законодательством Украины, нормативно-правовыми актами Национального банка Украины и соглашениями (договорами) между клиентом и банком. Банк обязан прилагать максимальные усилия во избежание конфликта интересов работников банка и клиентов, а также конфликта интересов клиентов банка.

«Итак, по нашему мнению, решение спорных вопросов между клиентом и банком должно решаться в рамках заключенных договоров банковского обслуживания, а в случае недостижения согласия – в судебном порядке», - добавили в НБУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 27 декабря принял Национальную стратегию доходов, в которой запланированы реформы в сфере налогов до 2030 года. Эта Стратегия, вызвавшая оживленное обсуждение, в частности, через предложение предоставить налоговый доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков, является частью Плана Ukraine Facility, согласно которому Украина должна получать пакет поддержки от Евросоюза на €50 млрд в течение 2024–2027 годов.

В частности, в Национальной стратегии доходов говорится, что нужно предоставить контролирующим органам доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

Автор: Наталья Мамченко

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