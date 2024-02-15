Любовь победит войну: в Минюсте посчитали, сколько пар оформили брак в День влюбленных

Лидером по количеству поданных заявлений на регистрацию брака стал Киев.

В День влюбленных, который праздновали 14 февраля, в Украине обручились 700 пар. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Лидером по количеству поданных заявлений на регистрацию брака стал Киев. В столице женились 111 пар.

На втором месте оказалась Днепропетровская область (70 браков), а дальше – Одесская (64 брака).

Кроме того, во Львовской области женитьбу запланировали 44 пары.

42 брака также зарегистрировали в Киевской области, а еще 32 – в Винницкой области.

Всего в 2023 году женились более 186 тысяч пар. А за январь этого года – 9326 пар.

«Любовь победит войну! А мы напоминаем, что действующее в Украине военное положение является основанием для сокращения срока между подачей заявления и регистрацией брака – до 1 дня», – отметили в Минюсте.

Ранее мы писали, что День Святого Валентина в этом году не собирались праздновать 76% опрошенных украинцев: 51% из них никогда не праздновали День влюбленных, 25% считают это неуместным в военное время.

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