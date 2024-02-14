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Студенты должны иметь возможность самостоятельно выбирать предметы и преподавателей, — Минобразования

18:42, 14 февраля 2024
В ведомстве отметили, что студент должен иметь максимально широкие возможности для выбора курсов, преподавателей, специализации в пределах выбранной специальности или междисциплинарно.
Студенты должны иметь возможность самостоятельно выбирать предметы и преподавателей, — Минобразования
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Студенты должны иметь возможность самостоятельно выбирать дополнительные предметы и преподавателей. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Он отметил, что в обществе глубоко укоренился советский стереотип, согласно которому главной целью высшего образования является подготовка специалиста к конкретной работе.

«Этот стереотип происходит со времен СССР, когда образование «обеспечивало кадры для народного хозяйства». И очевидно, это «обеспечение» нуждалось в специализированных вузах (аграрных, медицинских, автотранспортных, водных, железнодорожных, лесотехнических и т.д.).

Сейчас другое время, другие требования. Цель действительно высшего образования – воспитать субъектного гражданина, интеллектуала, критически мыслящего профессионала», – заметил Винницкий.

По его мнению, для того чтобы высшее образование развивало у студентов такие черты, они должны иметь возможность выбирать дисциплины и преподавателей. При этом речь не идет об отказе от базовой образовательной программы – она все равно должна обучать студентов по компетентности, необходимой для работы по конкретной специальности.

«Но, кроме обязательных дисциплин, у студента должны быть максимально широкие возможности для выбора курсов, преподавателей, специализации в пределах выбранной специальности или междисциплинарно. А выбор шире, если заведение больше – не специализированное, а наоборот – широкопрофильное», – отметил замминистра.

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