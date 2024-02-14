Студенти повинні мати можливість самостійно обирати предмети та викладачів, — Міносвіти

У відомстві зазначили, що в студента мають бути максимально широкі можливості для вибору курсів, викладачів, спеціалізації в межах обраної спеціальності або міждисциплінарно.

Студенти повинні мати можливість самостійно обирати додаткові предмети та викладачів. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Він зазначив, що у суспільстві глибоко вкорінений радянський стереотип, відповідно до якого головною метою вищої освіти є підготовка фахівця до конкретної роботи.

«Цей стереотип походить із часів СРСР, коли освіта «забезпечувала кадри для народного господарства». І очевидно, це «забезпечення» потребувало спеціалізованих вишів (аграрних, медичних, автотранспортних, водних, залізничних, лісотехнічних і т.д.).

Зараз інший час, інші вимоги. Ціль дійсно вищої освіти – виховати суб'єктного громадянина, інтелектуала, критично мислячого професіонала», – зауважив Винницький.

На його думку, для того, щоб вища освіта розвивала в студентів такі риси, вони повинні мати можливість обирати дисципліни та викладачів. При цьому не йдеться про відмову від базової освітньої програми – вона все одно має навчати студентів за компетентністю, необхідною для роботи за конкретним фахом.

«Але крім обов'язкових дисциплін, у студента мають бути максимально широкі можливості для вибору курсів, викладачів, спеціалізації в межах обраної спеціальності або міждисциплінарно. А вибір ширший, якщо заклад більший – не спеціалізований, а навпаки – широкопрофільний», – зазначив заступник міністра.

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