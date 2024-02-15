«Проголосуй за мою доньку»: українців попередили про новий вид фішингу

При переході за посиланням нібито акаунт користувача переходить під керування зловмисника.

Кіберполіція повідомила українцям, що у месенджері Telegram набув популярності фішинг під виглядом голосування. Користувачу надсилається фішингове посилання разом з текстом на кшталт «проголосуй за мою доньку, не вистачає декілька голосів».

При переході за посиланням акаунт користувача та вся його особиста інформація переходить під керування зловмисника. Після чого, з даного акаунту від імені власника надсилаються подібні повідомлення з голосуванням та проханням зайняти кошти його контактам.

Щоб захистити свої особисті дані та грошові кошти, при надходженні подібних повідомлень українцям порекомендували зв’язуватись з власником акаунту через інший канал зв’язку та ні в якому разі не переходити за сумнівними посиланнями.

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