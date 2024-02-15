«Проголосуй за мою дочь»: украинцев предупредили о новом виде фишинга

При переходе по ссылке аккаунт пользователя переходит под управление злоумышленника.

Киберполиция сообщила украинцам, что в мессенджере Telegram приобрел популярность фишинг под видом голосования. Пользователю посылается фишинговая ссылка вместе с текстом типа «проголосуй за мою дочь, не хватает нескольких голосов».

При переходе по ссылке аккаунт пользователя и вся его личная информация переходит под управление злоумышленника. После чего с данного аккаунта от имени владельца направляются подобные сообщения с голосованием и просьбой занять средства его контактам.

Чтобы защитить свои личные данные и денежные средства при поступлении подобных сообщений украинцам порекомендовали связываться с владельцем аккаунта через другой канал связи и ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам.

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