Любов переможе війну: у Мін’юсті порахували, скільки пар оформили шлюб у День закоханих

Лідером за кількістю поданих заяв на реєстрацію шлюбу цього дня став Київ.

У День закоханих, який святкували 14 лютого, в Україні побралися 700 пар. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Лідером за кількістю поданих заяв на реєстрацію шлюбу цього дня став Київ. У столиці одружилися 111 пар.

На другому місці опинилася Дніпропетровська область (70 шлюбів), а далі – Одеська (64 шлюби).

Крім того, у Львівській області одруження запланували 44 пари.

42 шлюби також зареєстрували на Київщині, а ще 32 – на Вінниччині.

Загалом у 2023 році одружились понад 186 тисяч пар. А за січень цього року – 9 326 пар.

«Любов переможе війну! А ми нагадуємо, що воєнний стан, який діє в Україні, є підставою для скорочення терміну між поданням заяви та реєстрацією шлюбу – до 1 дня», – зазначили у Мін’юсті.

Раніше ми писали, що День Святого Валентина цьогоріч не мали наміру святкувати 76% опитаних українців: із них 51% ніколи не святкували День закоханих, 25% вважають це недоречним у воєнний час.

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