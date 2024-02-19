Скільки українці замовили дублікатів свідоцтв і витяги з ДРАЦС на порталі Дія: відповідь Мін’юсту

Міністерство юстиції України повідомило, що на порталі Дія вже понад 50 000 разів замовили дублікати свідоцтв і витяги з ДРАЦС. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
У відомстві зазначають, що послуга стає дедалі популярнішою: у січні українці встановили рекорд — замовили більше 5 000 дублікатів документів і витягів за місяць.
На порталі Дія ви можете замовити дублікати свідоцтв та витяги про:
- народження
- зміну імені
- реєстрацію шлюбу
- розірвання шлюбу
- смерть
Отримати готовий документ можна трьома способами:
- забрати самостійно у ДРАЦС
- доставкою на відділення Укрпошти
- доставкою додому кур’єром Укрпошти
«46% українців вибирають варіант забрати у відділенні Укрпошти й 18% — кур’єром Укрпошти», - додають у відомстві.
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