Скільки українці замовили дублікатів свідоцтв і витяги з ДРАЦС на порталі Дія: відповідь Мін’юсту

У січні українці встановили рекорд — замовили більше 5 000 дублікатів документів і витягів за місяць.

Фото: minjust.gov.ua

Міністерство юстиції України повідомило, що на порталі Дія вже понад 50 000 разів замовили дублікати свідоцтв і витяги з ДРАЦС. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, що послуга стає дедалі популярнішою: у січні українці встановили рекорд — замовили більше 5 000 дублікатів документів і витягів за місяць.

На порталі Дія ви можете замовити дублікати свідоцтв та витяги про:

- народження

- зміну імені

​​- реєстрацію шлюбу

- розірвання шлюбу

- смерть

Отримати готовий документ можна трьома способами:

- забрати самостійно у ДРАЦС

- доставкою на відділення Укрпошти

- доставкою додому кур’єром Укрпошти

«46% українців вибирають варіант забрати у відділенні Укрпошти й 18% — кур’єром Укрпошти», - додають у відомстві.

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