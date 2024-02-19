Сколько украинцы заказали дубликатов свидетельств и выписок из ГРАГС на портале Дія: ответ Минюста

Министерство юстиции Украины сообщило, что на портале Дія уже более 50 000 раз заказали дубликаты свидетельств и выписки из ГРАГС. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отмечают, что услуга становится все более популярной: в январе украинцы установили рекорд — заказали более 5 000 дубликатов документов и выписок в месяц.
На портале Дія вы можете заказать дубликаты свидетельств и выписки о:
- рождение
- смену имени
- регистрацию брака
- расторжение брака
- смерть
Получить готовый документ можно тремя способами:
- забрать самостоятельно в ГРАГС
- доставкой на отделение Укрпочты
- доставкой на дом курьером Укрпочты
«46% украинцев выбирают вариант забрать в отделении Укрпочты и 18% - курьером Укрпочты», - добавляют в ведомстве.
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