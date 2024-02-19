Сколько украинцы заказали дубликатов свидетельств и выписок из ГРАГС на портале Дія: ответ Минюста

В январе украинцы установили рекорд — заказали более 5 000 дубликатов документов и выписок в месяц.

Фото: minjust.gov.ua

Министерство юстиции Украины сообщило, что на портале Дія уже более 50 000 раз заказали дубликаты свидетельств и выписки из ГРАГС. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отмечают, что услуга становится все более популярной: в январе украинцы установили рекорд — заказали более 5 000 дубликатов документов и выписок в месяц.

На портале Дія вы можете заказать дубликаты свидетельств и выписки о:

- рождение

- смену имени

- регистрацию брака

- расторжение брака

- смерть

Получить готовый документ можно тремя способами:

- забрать самостоятельно в ГРАГС

- доставкой на отделение Укрпочты

- доставкой на дом курьером Укрпочты

«46% украинцев выбирают вариант забрать в отделении Укрпочты и 18% - курьером Укрпочты», - добавляют в ведомстве.

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