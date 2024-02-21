На Вінниччині відбулися зміни в роботі сервісних центрів МВС

Впродовж кількох днів у сервісних центрах МВС Вінницької області можуть спостерігатися затримки у наданні адмінпослуг.

Сервісні центри МВС Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей почали працювати в новому форматі. З 20 лютого, в рамках оптимізації вони об’єдналися в один підрозділ. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Як зазначається, наразі проводиться технічне налаштування для забезпечення ефективної роботи структури. Відтак, впродовж кількох днів у сервісних центрах МВС Вінницької області можливо спостерігатимуться затримки у наданні адміністративних послуг. Як і раніше, громадянам доступні послуги з реєстрації транспортних засобів, складання іспитів, обмін національного та видача міжнародного посвідчення водія.

Також зміни стосуються екзаменаційної діяльності та відкриття нового центру. Відтепер сервісний центр МВС у м. Могилів-Подільський надає послуги в місті Шаргород. Номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні, переміщенні в Шаргород.

Крім того, з 20 лютого, екзаменаційна діяльність з Тульчина переноситься до Гайсина. Ці зміни пов’язані з віддаленістю деяких населених пунктів та покращенням територіальної зручності.

У Вінницькій області приймання теоретичних та практичних іспитів здійснюватиметься у трьох сервісних центрах МВС:

м. Вінниця;

м. Шаргород;

м. Гайсин.

Інші сервісні центри МВС надаватимуть громадянам усі доступні адміністративні послуги, крім екзаменації.

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