На Винничине произошли изменения в работе сервисных центров МВД

В течение нескольких дней в сервисных центрах МВД Винницкой области могут наблюдаться задержки в предоставлении админуслуг.

Сервисные центры МВД Винницкой, Черкасской и Кировоградской областей начали работу в новом формате. С 20 февраля в рамках оптимизации они объединились в одно подразделение. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Как отмечается, сейчас проводится техническая настройка для обеспечения эффективной работы структуры. Следовательно, в течение нескольких дней в сервисных центрах МВД Винницкой области возможно будут наблюдаться задержки в предоставлении административных услуг. По-прежнему гражданам доступны услуги по регистрации транспортных средств, сдаче экзаменов, обмену национального и выдача международного удостоверения водителя.

Также изменения касаются экзаменационной деятельности и открытия нового центра. Теперь сервисный центр МВД в г. Могилев-Подольский предоставляет услуги в городе Шаргород. Номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении, перемещены в Шаргород.

Кроме того, с 20 февраля, экзаменационная деятельность из Тульчина переносится в Гайсин. Эти изменения связаны с отдаленностью некоторых населенных пунктов и улучшением территориального удобства.

В Винницкой области прием теоретических и практических экзаменов будет осуществляться в трех сервисных центрах МВД:

г. Винница;

г. Шаргород;

г. Гайсин.

Другие сервисные центры МВД будут предоставлять гражданам все доступные административные услуги, кроме экзаменации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.