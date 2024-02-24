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БЕБ розробить законопроект про відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС, а Мін’юст – про притягнення прокурорів за порушення правил підслідності

Бюро економічної безпеки дали час до березня, аби розробити законопроект про зміни до КК щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС, а Мінюсту – до квітня для розробки законопроекту про відповідальність прокурорів за порушення правил підслідності.

Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

Ще у грудні 2023 року Комісія ВРП визначилася фіналістами конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації, якими стали Леонід Сапельников і Мартин Герасим, але спеціальна перевірка досі триває.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

  1. В Україні

У Києві вдарили цеглиною по голові та пограбували військового

09:51, 24 лютого 2024
Правоохоронці уже затримали причетних до нападу.
У Києві вдарили цеглиною по голові та пограбували військового
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До Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про розбійний напад. Двоє чоловіків підбігли до нього заду та сильно вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли потерпілий прийшов до тями то виявив, що у нього зник мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, у результаті опрацювання зібраних на місці події доказів, оперативники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу відтворили обставини події та встановили осіб, причетних до нападу на потерпілого.

«Нападниками виявилось двоє чоловіків – 44-річний харків’янин його 39-річний товариш, мешканець столиці. Одного із фігурантів ми затримали неподалік місця події, його спільника – на лівому березі міста Києва», - сказав Ігор Падюк.

Фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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