У Києві вдарили цеглиною по голові та пограбували військового

Правоохоронці уже затримали причетних до нападу.

До Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про розбійний напад. Двоє чоловіків підбігли до нього заду та сильно вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли потерпілий прийшов до тями то виявив, що у нього зник мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, у результаті опрацювання зібраних на місці події доказів, оперативники карного розшуку спільно з аналітиками кримінального аналізу відтворили обставини події та встановили осіб, причетних до нападу на потерпілого.

«Нападниками виявилось двоє чоловіків – 44-річний харків’янин його 39-річний товариш, мешканець столиці. Одного із фігурантів ми затримали неподалік місця події, його спільника – на лівому березі міста Києва», - сказав Ігор Падюк.

Фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.