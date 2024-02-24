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  1. У світі

У Флориді в США хочуть заборонити соцмережі для осіб молодше 16 років

09:14, 24 лютого 2024
Прихильники заявили, що це зупинить шкідливий вплив соціальних медіа на благополуччя дітей, які надмірно користуються такими платформами.
У Флориді в США хочуть заборонити соцмережі для осіб молодше 16 років
Джерело фото: NordWood Themes / Unsplash
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Законодавці штату Флорида проголосували за законопроект, який забороняє доступ до платформ соціальних медіа особам, які не досягли 16 років. Прихильники заявляють, що цей крок захистить молодих людей від онлайн-ризиків для їхнього психічного здоров’я. Про це повідомляє «Reuters».

Цей захід, який буде передано на розгляд губернатору-республіканцю Рону ДеСантісу після того, як його прийняли законодавці в четвер, вимагатиме від платформ соціальних мереж блокувати облікові записи людей молодше 16 років і використовувати сторонню систему перевірки для перевірки неповнолітніх.

ДеСантіс, який минулого місяця висловив занепокоєння щодо потенційного порушення законопроєктом прав на недоторканність приватного життя, заявив у п'ятницю журналістам, що він ще має розглянути його остаточну версію. ДеСантіс сказав, що вважає, що соціальні мережі шкідливі для дітей, але батьки «можуть контролювати», і він побоюється політики, яка «скасовує» батьків.

Ця міра була прийнята Палатою представників Флориди голосуванням 108 проти 7 лише через кілька годин після того, як Сенат штату дав остаточне схвалення.

Прихильники заявили, що це зупинить шкідливий вплив соціальних медіа на благополуччя дітей, які надмірно користуються такими платформами і внаслідок цього можуть відчувати тривогу, депресію та інші психічні захворювання.

Критики стверджують, що законопроєкт порушує першу поправку до Конституції США щодо захисту свободи слова і що батьки, а не уряд, повинні приймати рішення про присутність своїх дітей в інтернеті.

Законопроєкт вимагатиме від компаній соціальних мереж назавжди видаляти особисту інформацію, зібрану з закритих облікових записів, і дозволяти батькам подавати цивільні позови проти тих, хто цього не зробить.

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