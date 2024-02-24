Во Флориде в США хотят запретить соцсети для лиц моложе 16 лет

Сторонники заявили, что это остановит вредное влияние социальных медиа на благополучие детей, которые чрезмерно пользуются такими платформами.

Источник фото: NordWood Themes / Unsplash

Законодатели штата Флорида проголосовали за законопроект, запрещающий доступ к платформам социальных медиа лицам, не достигшим 16 лет. Поклонники заявляют, что этот шаг защитит молодых людей от онлайн-рисков для их психического здоровья. Об этом сообщает «Reuters».

Эта мера, которая будет передана на рассмотрение губернатору-республиканцу Рону ДеСантису после того, как ее приняли законодатели в четверг, потребует от платформ социальных сетей блокировать учетные записи людей младше 16 лет и использовать стороннюю систему проверки для проверки несовершеннолетних.

ДеСантис, который в прошлом месяце выразил обеспокоенность по поводу потенциального нарушения законопроектом прав на неприкосновенность частной жизни, заявил в пятницу журналистам, что ему еще предстоит рассмотреть его окончательную версию. ДеСантис сказал, что он считает, что социальные сети вредны для детей, но родители «могут контролировать», и он опасается политики, которая «отменяет» родителей.

Эта мера была принята Палатой представителей Флориды голосованием 108 против 7 лишь спустя несколько часов после того, как Сенат штату дал окончательное одобрение.

Сторонники заявили, что это остановит вредное влияние социальных медиа на благополучие детей, которые чрезмерно пользуются такими платформами и в результате могут ощущать тревогу, депрессию и другие психические заболевания.

Критики утверждают, что законопроект нарушает первую поправку к Конституции США по защите свободы слова и что родители, а не правительство, должны принимать решение о присутствии своих детей в интернете.

Законопроект потребует от компаний социальных сетей навсегда удалять личную информацию, собранную из закрытых учетных записей, и разрешать родителям подавать гражданские иски против тех, кто этого не сделает.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.