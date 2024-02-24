В Киеве ударили кирпичом по голове и ограбили военного

Правоохранители уже задержали причастных к нападению.

В Шевченковское управление полиции обратился военнослужащий и сообщил о разбойном нападении. Двое мужчин подбежали к нему и сильно ударили кирпичом по голове, от чего он потерял сознание. Когда потерпевший пришел в себя, обнаружил, что у него исчез мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, в результате обработки собранных на месте происшествия доказательств, оперативники уголовного розыска совместно с аналитиками уголовного анализа воспроизвели обстоятельства происшествия и установили лиц, причастных к нападению на потерпевшего.

«Нападающими оказались двое мужчин – 44-летний харьковчанин его 39-летний товарищ, житель столицы. Одного из фигурантов мы задержали неподалеку от места происшествия, его сообщника – на левом берегу города Киева», - сказал Игорь Падюк.

Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили им о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

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