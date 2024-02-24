Через тисячі правок законопроєкт про мобілізацію може зазнати чимало змін – Роман Костенко

До документа вже внесли близько 4000 поправок, з якими комітет ще не мав можливості ознайомитись.

Джерело фото: Роман Костенко

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», народні депутати подали до другого читання законопроєкту про мобілізацію понад 4 тисячі правок.

Зрештою законопроєкт може зазнати чимало змін. Про це повідомив секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі «РБК-Україна».

«Слід розуміти, що до документа вже внесли близько 4000 поправок, з якими комітет ще не мав можливості ознайомитись. Значна частина з них має сенс. Тому насправді законопроєкт зрештою може зазнати чимало змін», - сказав він.

Раніше голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати в Верховній Раді.

Також Шуляк заявила, що попри заяви деяких політиків, «законопроєкт не буде підганятись під певну дату».

«Він буде прийнятий, коли всі «за» та «проти» будуть зважені і ми досягнемо консенсусу між фракціями та групами», – резюмувала вона.

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